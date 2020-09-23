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Маск пообещал через три года выпустить бюджетный беспилотник Tesla

Основатель Tesla Илон Маск пообещал, что "года через три" компания будет выпускать доступный электромобиль-беспилотник стоимостью $25 тыс.

Как передает ВВС, он сказал об этом на презентации для акционеров Battery Day, посвященной запуску производства новых мощных батарей.

"Мы всегда мечтали создать доступный электромобиль", - отметил он.

Сейчас самая дешевая модель Tesla, седан Model 3, стоит от $37 990.

Маск представил новые батареи, которые планирует выпускать Tesla. По его словам, они будут в пять раз более энергоемкими, в шесть раз более мощными, чем нынешние, с ними пробег на одной зарядке увеличится на 16%. Это позволит удешевить производство и снизить отпускную цену на электромобили. ВВС отмечает, что на внедрение этой технологии может уйти до пяти лет.

На презентации Маск выступил перед 240 акционерами, каждый из которых сидел внутри Tesla Model 3.

В ожидании мероприятия котировки акций Tesla падали на 5,6%, до $424,23 за бумагу. На постмаркете после презентации дальнейшее снижение котировок превышало 7,7%, отмечает Bloomberg.
interfax.by
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