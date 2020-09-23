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Более 1000 силовиков обратились за помощью. «Был даже подполковник»

Человеку выплачивают подъемные, а в случае угрозы помогают уехать за границу и переучиться.

Более 1000 силовиков обратились за помощью. «Был даже подполковник»
фото: DW
С начала деанонимизации силовиков в Фонд BySol обратилось более 1000 человек. Поступают запросы от военных из различных структур, занимающих различные должности.

Как рассказал Belsat.eu основатель фонда BySol Ярослав Лихачевский, заявок сейчас очень много:

«На меня просто сыплются сообщения. С начала деанонимизации в общей сложности обратились более тысячи человек. Но эти обращения еще нужно проверять. Ведь среди них может быть спам или те, кто не уволился, а просто хочет, чтобы мы исключили их из базы. Сейчас 108 из них прошли первый этап верификации. К нам обращаются люди из МЧС, из внутренних войск, из прокуратуры, участковые, был даже подполковник».

Ярослав Лихачевский. Фото: Личный архив

«Я не могу сказать, обращаются ли к нам люди, совершавшие преступления. У нас пока нет ни одного подтвержденного кейса. Поэтому, если кто-то имеет информацию о преступлениях конкретных людей, я призываю поделиться с нами», – сообщил Лихачевский.

Минск, Светлогорск, Брест, Гродно, Новополоцк – пишут из разных городов. Помощь от BySol силовикам не отличается от того, как помогают другим людям, которые потеряли работу из-за политических обстоятельств: им также выплачивается 1 500 евро «подъемных», если человеку грозит опасность, ему помогают выехать за границу, а если он имеет желание поменять профессию – помогают в переквалификации.

«У нас тесные связи с различными проектами. С переподготовкой помогает ByHelp, базой данных занимается «Черная книга Беларуси» и «Деанон». Когда к ним обращается человек, чтобы его исключили из списка, ему рассказывают о нас. Но не каждому нужна помощь и поддержка, – подчеркнул Лихачевский. – Я думаю, что волна будет расти. Выложили первую тысячу всех и тысячу брестских. «Деанон» хорошо работает. Поэтому, чем больше будут «деанонить», тем более к нам будет обращений. После того, как 1000 опубликовали [слитые данные силовиков . – Belsat.eu], к нам пришли 200 – это красиво звучит, но это не 200 из тысячи, а 200 из всех силовиков».
Мария Гриц/АА Belsat.eu
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