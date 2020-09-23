



Приговор бывшему главному архитектору белорусской столицы Павлу Лучиновичу будет оглашен 23 сентября судом Заводского района Минска, сообщили в суде.

Лучинович был задержан в марте 2019 года в момент получения взятки от индивидуального предпринимателя, инструктора по йоге. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело. Находясь в СИЗО, Лучинович заболел. Потом суд рассмотрел дело его подельницы и вынес приговор, пока он находился в больнице.





"Оглашение приговора Лучиновичу состоится 23 сентября в 15:00", – сообщили Sputnik во вторник в суде Заводского района.





В первый день суда над индивидуальным предпринимателем Ноной Гришиной адвокаты заявили ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу Лучиновича, пока он не поправится. Тогда суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого на то время, пока он будет находиться в больнице.





Гришину судили за то, что передала Лучиновичу четыре тысячи долларов США, чай в матерчатом мешочке, специи в картонной коробке, черный перец и бутылку рома, которые привезла из Индии, где была на ретрите по йоге.





В материалах дела речь идет о сносе и строительстве здания на улице Смолячкова, 14, реконструкции на Золотой Горке, по которым Лучинович принял благоприятное решение в пользу Гришиной. Кроме этого, в уголовном деле имеется эпизод о строительстве фитнес-центра на улице Розы Люксембург, которое "курировала" Гришина. Обвиняемая категорически не признала вину в том, что давала Лучиновичу взятку. Тем не менее суд вынес ей обвинительный приговор, согласившись с прокурором, которая просила два года лишения свободы.



