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Сегодня огласят приговор бывшему архитектору Минска Лучиновичу. Его подельница ушла "в отказ"

Его подельнице, которая в суде медитировала в позе лотоса, приговор был вынесен еще в конце прошлого года.


Приговор бывшему главному архитектору белорусской столицы Павлу Лучиновичу будет оглашен 23 сентября судом Заводского района Минска, сообщили в суде.
Лучинович был задержан в марте 2019 года в момент получения взятки от индивидуального предпринимателя, инструктора по йоге. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело. Находясь в СИЗО, Лучинович заболел. Потом суд рассмотрел дело его подельницы и вынес  приговор, пока он находился в больнице.

"Оглашение приговора Лучиновичу состоится 23 сентября в 15:00", – сообщили Sputnik во вторник в суде Заводского района.

В первый день суда над индивидуальным предпринимателем Ноной Гришиной адвокаты заявили ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу Лучиновича, пока он не поправится. Тогда суд приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого на то время, пока он будет находиться в больнице.

Гришину судили за то, что передала Лучиновичу четыре тысячи долларов США, чай в матерчатом мешочке, специи в картонной коробке, черный перец и бутылку рома, которые привезла из Индии, где была на ретрите по йоге.

В материалах дела речь идет о сносе и строительстве здания на улице Смолячкова, 14, реконструкции на Золотой Горке, по которым Лучинович принял благоприятное решение в пользу Гришиной. Кроме этого, в уголовном деле имеется эпизод о строительстве фитнес-центра на улице Розы Люксембург, которое "курировала" Гришина. Обвиняемая категорически не признала вину в том, что давала Лучиновичу взятку. Тем не менее суд вынес ей обвинительный приговор, согласившись с прокурором, которая просила два года лишения свободы.
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