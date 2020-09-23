Новые коммерческие маршруты скоро появятся в Минске

На обоих направлениях будут работать маршрутки. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в «СТиС».





Городской № 1120-ТК «ДС «Ангарская-4» — Комаровский рынок — Площадь Бангалор», предположительно, откроется в начале октября, по междугородному № 7605-К «Минск — Климовичи» перевозчик планирует начать возить пассажиров в октябре-ноябре.





Еще по двум маршрутам — № 1210-ТК «АВ «Восточный» — Сосны» и № 1050-ТК «ДС «Лошица-2» — МВЦ «Экспобел» — конкурс не состоялся.





По словам специалистов «СТиС», одним из основных критериев, которые учитываются на подобных конкурсах, является возраст машин, обслуживающих маршрут: не старше 10 лет. Кроме того, баллы начисляются за дополнительное оборудование, которым оснащены автомобили, предназначенные для перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Есть и ряд других моментов, на которые обращает внимание конкурсная комиссия, но главное, чтобы были претенденты.



