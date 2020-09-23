+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Новые коммерческие маршруты скоро появятся в Минске

Два новых маршрута появятся в столице по итогам конкурса, проведенного предприятием «Столичный транспорт и связь»

На обоих направлениях будут работать маршрутки. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в «СТиС».

Городской № 1120-ТК «ДС «Ангарская-4» — Комаровский рынок — Площадь Бангалор», предположительно, откроется в начале октября, по междугородному № 7605-К «Минск — Климовичи» перевозчик планирует начать возить пассажиров в октябре-ноябре.

Еще по двум маршрутам — № 1210-ТК «АВ «Восточный» — Сосны» и № 1050-ТК «ДС «Лошица-2» — МВЦ «Экспобел» — конкурс не состоялся.

По словам специалистов «СТиС», одним из основных критериев, которые учитываются на подобных конкурсах, является возраст машин, обслуживающих маршрут: не старше 10 лет. Кроме того, баллы начисляются за дополнительное оборудование, которым оснащены автомобили, предназначенные для перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Есть и ряд других моментов, на которые обращает внимание конкурсная комиссия, но главное, чтобы были претенденты.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]