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Шведы не устояли - одумались и приготовились ввести карантин

Власти Швеции одумались после обрушившейся на них критики и приготовились ввести карантин в случае роста числа заразившихся в ближайшем будущем, пишет Bloomberg.

По данным главного эпидемиолога страны Адреса Тегнелла, в последние недели был зафиксирован рост числа заболевших во всех возрастных группах. Больше всего их в столице Стокгольме.
В настоящее время возможное ужесточение мер и введение полноценного карантина только обсуждается правительством, окончательного решения еще не принято, подчеркнул Тегнелл. Также он не уточнил, какие именно ограничения могут быть введены.

Фото: Andres Kudacki / AP


Такой же позиции придерживается и глава управления здравоохранения Стокгольма Бьорн Эрикссон, призывающий горожан следовать рекомендациям врачей и соблюдать социальную дистанцию, пишет lenta.ru

Швеция оставалась единственным членом Евросоюза, отказавшимся от введения строгих мер в связи с пандемией коронавируса. Власти страны утверждали, что так удастся избежать серьезных потрясений для национальной экономики. Однако критики такого подхода внутри страны и за рубежом настаивали, что результат — как эпидеомиологический, так и экономический — в итоге оказался не лучше, чем в других государствах со схожими условиями.

На данный момент в Швеции зарегистрировано 89,4 тысячи случаев заражения. 5,8 тысячи из них завершились летально.
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