На встречу пытались попасть журналисты, однако директор театра Игорь Гедич заявил, что «формат встречи не подразумевает присутствие журналистов». Общаться с журналистами отказался и приехавший вскоре Владимир Караник.

Вечером 22 сентября в театр на разговор с актерам и сотрудниками приехал глава Гродненской области Владимир Караник. На встрече также присутствовала начальник управления культуры облисполкома Елена Климович.

Пока встреча проходит за закрытыми дверями, к театру стягиваются несколько десятков человек - горожане пришли поддержать актеров. Приехали также бусы с тонированными стеклами и силовиками. Среди них - руководитель гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

Через полтора часа из драмтеатра начали выходить актеры. По их словам, диалога не получилось.





— Нам говорили, что мы не имеем права останавливать спектакль. Владимир Караник приводил пример, что если бы хирург кинул скальпель или водитель автобуса высадил нас в поле. Но мы же говорили о другом — о насилии и самой обстановке в стране, — рассказывают актеры.





— Нам говорят, что есть оплачиваемая работа, которую мы должны выполнять. Мы пытались объяснить, что в тот момент, когда узнали о задержаниях, играть уже не могли. Но, кажется, друг друга мы не услышали, - рассказывает одна из актрис.





Актерам было сказано, что они должны играть даже для одного зрителя, а прерывать спектакль — недопустимо.

— Также мы должны были подписать какой-то акт по поводу приостановки спектакля. Многие отказались это делать. Тогда нам сказали, что либо мы соучастники, либо заложники ситуации — и что кто-то один виноват в том, что произошло. Странный разговор. Как будто мы должны найти человека, который якобы подстрекал нас к срыву спектакля, и выдать его — тогда мы все не пострадаем. Но остановить спектакль было нашим общим решением — и мы пытались это донести до властей, — говорят актеры.









По их словам, Караник во время разговора упоминул о разработке новой Конституции и что на это понадобится два года. Тогда будут новые выборы и форма власти.





Актеры также рассказали, что спросили у Владимира Караника, является ли бело-красно-белая символика запрещенной.

— Он сказал, что нет.





Около здания драмтеатра актеров ожидала группа поддержки. Люди благодарили артистов и говорили, что переживали за них и результат встречи.