



Володар Цурпанов — один из самых известных активистов Могилева. Начиная с 90-х годов, он регулярно участвовал в самых громких политических кампаниях. Когда в августе 2020 года началась «белорусская революция», Цурпанов проявил себя ярче всех.





Во время многочисленной акции протеста 16 августа Володар собрал вокруг себя максимально возможное количество людей и предложил проголосовать за его кандидатуру в качестве официального переговорщика с властями. Когда люди согласились, он составил «Резолюцию участников митинга протеста» из пятнадцати требований, в которой из требований первым пунктом значилась отставка Александра Лукашенко.





С этим документом его приняли в Могилевском облисполкоме председатель Леонид Заяц, заместитель Зайца Валерий Малашко и председатель горисполкома Владимир Цумарев. Впрочем, требования людей, переданные через Цурпанова, остались проигнорированы.





ОТЖИГ НА ЛИНЕЙКЕ

Когда закончился горячий август, стало очевидно, что власти не спешат идти на уступку горожанам. Людей начали вызывать в милицию за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, где по началу ограничивались требованием не участвовать в акциях протеста в дальнейшем.





Тогда же задержали и Володара Цурпанова. В Ленинском РОВД Могилева на него составили административный протокол за участие в мирной акции 23 августа, после чего отпустили. Через неделю активист заявил про себя на всю Беларусь.





1 сентября активист явился на линейку в среднюю школу № 43, где рядом со сценой громко потребовал от педагогов школы, которые входили в участковые избирательные комиссии, покаяться в фальсификациях на президентских выборах. Момент попал на видео и разлетелся по СМИ и телеграм-каналам.





Активиста силой увели двое сотрудников милиции, после чего доставили в Октябрьский РОВД. Там на него составили два протокола — за мелкое хулиганство (17.1 КоАП РБ) и неповиновение требованиям сотрудников милиции (23.4 КоАП РБ).









За инцидент 2 сентября суд Октябрьского района Могилева присудил Цурпанову путём «частичного сложения» 20 суток арест. Активист отправился в изолятор временного содержания УВД Могилевского облисполкома.





ГРОМКИЙ СУД

Он не успел выйти из ИВС, как его вновь судили. 9 сентября судья Виктория Полякова начала рассмотрение административного дела Цурпанова за участие в акции протеста 23 августа. Заседание проходило через скайп. Володар не ждал, что его будут судить. Так это понял правозащитник Саша Райкон, который присутствовал на заседании.





— Цурпанов начал спрашивать, «что это», видимо, не понимая, зачем его садят перед вебкамерой. Потом он потребовал предоставить переводчика с русского на белорусский, на что он имел права. Однако судья Полякова проигнорировала его требование, — сказал Райкон.





После того, как активисту отказали в участии переводчика, тот разозлился. Попавшие в кабинет зрители слышали, как Цурпанов громко сказал судье «Вали отсюда, [неразборчиво] подстилка хунтовская». Сразу после этого судья Виктория Полякова прервала процесс по причине «хулиганский действий» Цурпанова. После перерыва она объявила, что Володар оштрафован на 10 базовых величин за неуважение к суду (ст.24.1 КоАП РБ).





Она также заявила, что Цурпанов больше в процессе не участвует. Дальнейший процесс превратился в формальность. Пробежавшись по материалам дела и посмотрев несколько видеозаписей, Полякова постановила присудить активисту ещё 8 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





Таким образом, общий срок ареста активиста вырос до 28 суток.





ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ НА ЖИЗНЬ

Все бы ничего, но с Володаром начали происходить странные вещи. В воскресенье, 13 сентября, жена Володара Ирина передала ему передачу, в которой была и вода. Сначала передачу приняли, однако затем Ирине позвонили и попросили забрать воду. Якобы, Цурпанов объявил сухую голодовку.





Адвокат, которого наняли для посещения Цурпанова, рассказал, что активиста в ИВС посадили в двухместную камеру, где он некоторое время находился один. Затем в какой-то момент его вызвали к медику, в кабинете которого находился человек, представившийся психиатром. Якобы, Цурпанов отказался разговаривать с медицинскими сотрудниками и объявил «сухую голодовку».





Ирина Цурпанова рассказала, что последнее письмо получила от Володара ещё 12 сентября. В нём он особенно ни на что не жаловался и был бодр.





Забеспокоившись за мужа, Ирина обратилась к руководству ИВС с требованием личного приёма. Её записали на пятницу, 18 сентября, к начальнику изолятора Королёву. Впрочем, скоро все переиграли — начальник ИВС отказался встречаться с ней лично, сославшись на эпидемиологическую обстановку. Ирина не растерялась и потребовала личного телефонного разговора:





— Я задала ему вопрос, на каком основании моего мужа решил осмотреть психиатр. В ответ я услышала, что, якобы, всех «постояльцев» — Королёв сам использовал это слово, — освидетельствует психиатр. Согласно решению медика, Володар вменяем. Голодовку Володар объявил, если верить Королёву, 12 сентября из-за несогласия с решением суда. Какого именно — за 2 или 9 сентября — непонятно. При этом сам Королёв не говорил, что Володар объявил именно сухую голодовку. Такого словосочетания не звучало. На мой вопрос, каково состояние здоровья моего мужа, Королёв ответил «нормальное», — рассказала Ирина.





Ситуация с Володаром максимально странная — во время последней передачи Ирина Цурпанова пыталась передать теплые вещи, тетрадь и письменные принадлежности. В ИВС ей, однако, сообщили, что активист отказался принимать теплые вещи. Почему и что происходит с Володаром внутри изолятора?









ЧТО ПРОИСХОДИТ И ЧЕМ ГРОЗИТ СУХАЯ ГОЛОДОВКА?

В первую очередь, вызывает вопросы заявление начальника ИВС о том, что Володар начал голодовку 12 сентября из-за несогласия с решением суда. Первый суд у него был 2 сентября, второй — 9 сентября. Активист ждал три дня, чтобы объявить голодовку?





Во-вторых, непонятно, как связан отказ от принятия теплых вещей с голодовкой. Учитывая, что даже в жаркие дни в камерах изолятора нежарко, очевидно, что сейчас, когда температура стала вполне осенней, там очень холодно. Цурпанов мало того, что голодает вплоть до отказа от воды, так ещё и мучает себя холодом?





Чтобы вы понимали, сухая голодовка — это очень серьезно. Если во время обычной человек просто отказывается от пищи, то во время сухой он отказывается ещё и от приёма жидкости.





Если Цурпанов действительно находится в состоянии сухой голодовки с 12 сентября и не прерывал её, то прямо сейчас состояние активиста вызывает большую тревогу: без воды человек в принципе может прожить не более 10-12 суток.





Вероятно, своими действиями Цурпанов добивался, чтобы его освободили 21 сентября — в день, когда истекает срок ареста по первому суду. Однако утром 21 сентября выяснилось, что активиста оставили отбывать весь 28-суточный срок ареста по обоим суда. Что произойдет с человеком на сухой голодовке ещё за неделю пребывания в ИВС? Что-то очень нехорошее.





Ранее, в 1997 году, Володар Цурпанов устраивал обычную голодовку во время ареста на 10 суток. Тогда он загремел в больницу. Что будет после сухой — даже представить страшно.





Председатель Могилевского правозащитного центра Владимир Кравченко, обеспокоившись состоянием Цурпанова, на прошлой неделе направил жалобы в городскую прокуратуру и начальнику изолятора временного содержания.