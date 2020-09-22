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Белорусы, просящие об убежище в Латвии, получают визы в день обращения

Латвия выдает визы в день обращения тем гражданам Беларуси, которые просят об убежище, сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на латвийское министерство иностранных дел.


По его данным, после выборов президента Беларуси 9 августа и обострения ситуации в республике Латвия выдала 89 виз белорусским гражданам.

Визы выдавались как тем, кто пострадал от насилия в Беларуси и теперь лечится в Латвии, так и тем, кто может подвергаться преследованию по политическим причинам, заявили в МИД. Там отметили, что выдача виз еще не означает, что они использованы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Члены президиума созданного в Минске Координационного совета либо были арестованы, либо выехали за пределы страны.


Спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин в пятницу, 19 сентября, выступая на срочных дебатах СПЧ по ситуации в Беларуси, заявила, что после президентских выборов в Беларуси "незаконно арестовали" более 10 тыс. человек. Более того, по ее словам, поступило свыше 500 сообщений о пытках и "жестоком избиении" тысяч человек.
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