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В Гомеле в доме Татьяны Каневской, которую подозревают в организации «беспорядков», проходит обыск. Ее сын задержан

Сегодня вечером в Гомеле в доме Татьяны Каневской проходит обыск. Утром ее сына Александра Каневского задержали люди в масках и увезли в неизвестном направлении.



Как «Сильным Новостям» рассказал брат, Александра задержали за то, что он «нанёс повреждения сотруднику милиции». Так сообщили сотрудники отцу. Во время обыска искали наркотики. «Забрали носители информации: новые компьютеры, винчестеры и прочее. Это новая техника, которую нам помогли приобрести после обыска по Татьяниному делу. Тогда у нас тоже всё это забрали», — рассказали родственники.

Андрей проживает вместе с отцом, братьями Дмитрием и 10-летним Георгием и матерью Татьяной Каневской, которая сейчас находится в минском СИЗО на Володарского и обвиняется в организации массовых беспорядков.
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