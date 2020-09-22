



Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал привлечь Китай к ответственности за пандемию коронавируса, пишет УНИАН





Президент США считает, что Китай позволил заражать весь мир, не ограничив полеты из страны.





«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму (коронавирус.- ред.) в мир,- Китай! Правительство Китая и ВОЗ — которая подконтрольна Китаю — ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку... В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя при этом самолетам покидать Китай и заражать мир… ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия», - сказал Трамп, передает kommersant.





Коронавирус в мире:

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Его вспышка была зафиксирована на рыбном рынке в китайском городе Ухань. С тех пор болезнь стремительно распространилась по всему миру.





Президент США не раз заявлял, что ответственность за распространение коронавируса лежит на Китае, который не предупредил мир об опасной болезни.





На сегодняшний день в мире от COVID-19 умерли 963 693 человек, выздоровели 21 394 593 человек. Всего подтверждено 31 245 797 случаев заболевания.



