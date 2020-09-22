Нобелевскую премию мира вручат по-новому из-за пандемии





В то же время церемония награждения состоится в меньшей по вместимости университетской аудитории, передает Укринформ со ссылкой на Norway Today





До этого Нобелевская премия вручалась в мэрии Осло в течение более 30 лет.





Как отмечается, в этом году на церемонии ожидается лишь около 100 гостей.





Победитель нынешней Нобелевской премии мира будет объявлен 9 октября.



