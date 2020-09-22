Нобелевскую премию мира вручат по-новому из-за пандемии
В этом году из-за пандемии коронавируса Нобелевскую премию мира не будут вручать в помещении мэрии норвежской столицы Осло.
В то же время церемония награждения состоится в меньшей по вместимости университетской аудитории, передает Укринформ со ссылкой на Norway Today.
До этого Нобелевская премия вручалась в мэрии Осло в течение более 30 лет.
Как отмечается, в этом году на церемонии ожидается лишь около 100 гостей.
Победитель нынешней Нобелевской премии мира будет объявлен 9 октября.
Из-за пандемии неизвестно, сможет ли победитель приехать в Осло, чтобы получить свой приз.
Как сообщалось, по состоянию на утро 22 сентября в мире в целом зафиксировано 31 млн 485 тысяч случаев коронавируса, в частности 969,3 тысячи летальных исходов. Количество людей, которые уже выздоровели от этой болезни, составляет более 23,1 миллиона.
19:33 22/09/2020
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