Виктор рассказывает, что корпоратив приурочен ко дню рождения компании. В Rozum Robotics его обычно отмечают в первой половине августа. Но в этом году август выдался «слишком жарким», поэтому собрались только в минувшую субботу.





День был «знаковый для всех белорусов», уточняет собеседник dev.by — «именно 19 сентября 29 лет назад был принят наш флаг и герб, а страна стала называться Республика Беларусь». Команда решила совместить обе праздника.





— Мы придумали логотип на майки — очень простой и очень логичный: две полосы — известный каждому с первого класса школы знак равенства. Чуть позже к нему приложился слоган: «Свобода! Равенство! Братство!», — написал Виктор.





На корпоративе в R-park под Заславлем все сотрудники были именно в этих майках.





— И вот мы приехали — все разбрелись: кто-то лазал по верёвкам, кто-то пошёл играть в страйкбол, а кто-то остался готовить еду. А в соседней беседке отдыхали учителя, отмечали день знаний. И тут одна из них подошла к нам и сказала: «У меня муж омоновец, уберите всё это безобразие — эти флаги!» Мы в ответ объяснили ей, какой в субботу был день — и для нас, и для страны. На что она сказала: «День дурака сегодня!» — развернулась и ушла.





Потом к нам подошли другие учителя. Сказали: «Послушайте, мы люди адекватные, а она — нет, она собралась милицию вызывать». Что делать: «Пускай вызывает!» Но потом всё же мы отправили делегацию — поговорить с ней. Наши ребята сказали: «Зачем нам ссориться: мы один народ». А она заладила, что мы дураки, и ей неприятно смотреть, как мы «празднуем свою победу».





Виктор говорит, что подключилась даже администрация заведения. Они подошли к команде Rozum Robotics и попросили их не снимать майки «под нажимом соседней беседки, хоть они и активно протестуют против вас». «Мы за вас», — сказали.





— Спустя какое-то время приехало 4 человека — двое из них в гражданском, судя по всему из Заславля. Подошли к нам. Мы рассказали им, что мы айтишники, отдыхаем — ни с кем не ссоримся. Мы уже подружились с этими учителями за это время — они говорили милиционерам: «Наша коллега неадекватна» и «Если вы их заберёте, мы с ними поедем».





Капитан, который был за главного, совсем растерялся: «Так что мне делать? В отделении спрашивают, присылать отряд ОМОНа или нет?» Я ответил: «Присылайте! Будет офигенная история, если целую айтишную компанию с корпоратива загребут за майки». Тогда они развернулись и ушли.





Виктор говорит, что корпоратив Rozum Robotics продолжился в большой компании — айтишники и учителя. «Жена омоновца», кото я вызвала милицию, праздновала в своей беседке с небольшой группой коллег.