Митрополит Вениамин поставил на место игуменью-лукашистку

Вернувшись в Гродно игуменья начала сбор подписей за отставку архиепископа Гродненского и Волковыского Артемия, который, наоборот, выступал с пламенными проповедями, осуждающими насилие со стороны силовиков, а также ложь, проникшую во все сферы белорусской власти.





Сегодня Гродно посетил глава Белорусской православной церкви и сказал свое слово в конфликте.





"Никаких подписей!"





Митрополит Минский и Заславский Вениамин в новом статусе посещал Гродно впервые. Он побывал как в Свято-Рождество-Богородицком женском монастыре. (Он является ставропигиальным, это значит подчиняется напрямую митрополиту. Именно этим монастырем руководит игуменья Гавриила ). Так и в Свято-Покровском кафедральном соборе.





По окончании службы прихожане спросили о возможном расколе в гродненской церкви, сообщает телеграм-канал "Гродно Плюс". Митрополит высказался однозначно. Причем, общался с белорусами на белорусском языке. Это происходит впервые за всю историю белорусской церкви - чтобы митрополит говорил с белорусами по-белорусски.











