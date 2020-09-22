Из "СБ. Беларусь сегодня" массово уходят журналисты. Почему они об этом молчат?
Писательница Людмила Рублевская ушла из главной официальной газеты "СБ. Беларусь сегодня" еще месяц назад, но известно об этом стало только сейчас. И даже сейчас она свой уход не комментирует.
В комментарии TUT.by она лишь подтвердила, что уволилась месяц назад. Последние публикации Рублевской на сайте издания датированы 14 августа. От других комментариев писательница отказалась.
В "СБ. Беларусь сегодня" она работала литературным обозревателем с 2003 года. Теперь ее тексты выходят на сайте газеты "Звязда".
Людмила Рублевская — известная белорусская писательница. Среди ее книг — повести "Сэрца мармуровага анёла", "Ночы на Плябанскіх Млынах", серия романов "Авантуры Пранціша Вырвіча". Первый из них экранизирован в этом году на "Беларусьфильме".
В 2017-м Рублевская стала лауреатом Национальной литературной премии за книгу "Авантуры Пранціша Вырвіча".
Стоит отметить, что из главной официальной газеты за последние два месяца уволился ряд сотрудников. С начала августа из новостного отдела ушли Алина Янчур, Александр Костыко, Вадим Шундалов и Светлана Галузо.
Прекратил сотрудничество с изданием писатель Владимир Степан, который в этом году был награжден Национальной литературной премией как лучший белорусский прозаик.
Также из издания ушла Юлия Василишина — жена редактора отдела расследований "СБ. Беларусь сегодня" Романа Рудя.
На данный момент известно, что главную президентскую газету за последнее время покинуло не менее 12 сотрудников. Но вы не найдете об этом ни одного упоминания в их социальных сетях.
Как сообщает @euroradio со ссылкой на свой источник в редакции, перед уходом каждого предупреждают: напишите об этом что-нибудь — за вами придут.
"Белорусский партизан"
15:16 22/09/2020
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