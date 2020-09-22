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А у людей спросили? Глубокский райисполком хочет люстру за $1000 за наш счет

Хрустальную люстру за 1000 долларов покупает Глубокский районный исполнительный комитет.


Закупка производится из одного источника, люстра предназначена для зала торжественной регистрации отдела ЗАГС. Она должна быть исполнена в стиле ар-деко иметь диаметр 650 миллиметров, высоту 250 миллиметров и 17 патронов для лампочек с цоколем E14.

Поставить люстру, ориентировочная стоимость которой составляет 2600 рублей, должны до 6 октября. Оплачивается закупка из бюджетных средств.
Источник: vitebsk.cc
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