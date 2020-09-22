Коронавирус в Беларуси - версия Минздрава
Последняя информация от Минздрава по ситуации с COVID-19 в Беларуси
На 22 сентября в стране официально подтверждены 76 104 случая заражения коронавирусной инфекцией (+206 за последние сутки)
Официально умер 791 человек (+6 за сутки). На самом деле уже не менее 5 тысяч человек!
Выздоровели и выписаны 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всего было проведено 1 744 682 теста.
13:40 22/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение