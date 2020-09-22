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Коронавирус в Беларуси - версия Минздрава

Последняя информация от Минздрава по ситуации с COVID-19 в Беларуси


На 22 сентября в стране официально подтверждены 76 104 случая заражения коронавирусной инфекцией (+206 за последние сутки)

Официально умер 791 человек (+6 за сутки). На самом деле уже не менее 5 тысяч человек!

Выздоровели и выписаны 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Всего было проведено 1 744 682 теста. 
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