Коронавирус в Беларуси - версия Минздрава





На 22 сентября в стране официально подтверждены 76 104 случая заражения коронавирусной инфекцией (+206 за последние сутки)









Выздоровели и выписаны 73 386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Всего было проведено 1 744 682 теста.