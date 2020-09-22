+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Оправдание убийства? Вынесли приговор минчанину, избившему гитариста "Ляписов"

Мужчину, избившего гитариста "Ляписов", который позже умер, осудили на 5 лет.


Сергея Шукана, избившего гитариста "Ляписа Трубецкого" Руслана Владыко, осудили на 5 лет колонии строгого режима. Приговор был оглашен 21 сентября в суде Московского района Минска. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности. 

Также подсудимый должен выплатить моральную компенсацию сестре и матери музыканта — 10 000 и 30 000 рублей. 

В комментарии Еврорадио мать Владыко, Валентина Петровна, сказала, что рассчитывала на более суровый приговор —10 лет, так как прокурор просил назначить 11. К тому же родственники Руслана считают, что нападавших было несколько.

Само происшествие случилось более года назад. Вечером 6 июля 2019-го гитариста группы "Ляпис Трубецкой" Руслана Владыко нашли избитым в бессознательном состоянии возле бара на улице Солтыса. 

Музыканта госпитализировали, ему сделали несколько операций. Однако спасти Руслана врачи не смогли. Он полгода пробыл в коме и 19 января 2020 года умер.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]