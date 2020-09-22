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Ученый - академикам: Вы не элита, а позор нации

"Господа академики-членкоры, вы не элита нации. Элитой оказались, как ни странно, шахтеры, заводчане, айтишники, спортсмены" Белорусский ученый-биолог Николай Козел обратился к коллегам.

Ученый - академикам: Вы не элита, а позор нации
"Я знаю, что большинство моих коллег-ученых возмущены происходящими в стране событиями. Многие выходят на протесты, некоторых увольняют за их позицию. Но речь сейчас не о них. Речь об академиках Национальной академии наук, членкорах, директорах институтов, большинство из которых покорно слушали в пятницу в стенах президиума академии речь «великого кормчего». 

В то время, когда шахтеры в знак протеста приковывают себя в шахтах, спортсмены, рискуя карьерой, открыто высказывают свое мнение, целыми коллективами увольняются сотрудники театров и радиостанций, и даже пропагандисты с БТ рвут контракты, вы, ученые, предпочли засунуть голову в песок.

Да, я слышал слова академика Войтовича, но его позицию мы знаем давно (за что ему низкий поклон). Вы, как и раньше, открещиваетесь: это его личная позиция, Академия вне политики. Так вот, 

сейчас уже речь не о политике. Сейчас мы являемся свидетелями правового беспредела и просто уничтожения белорусского народа. 

Людей, которые не побоялись выйти и высказать свою позицию, калечат, пытают, убивают.

Каждый день неизвестные в масках увозят прямо с рабочих мест наиболее активных несогласных, хватают мирных протестующих, обычных прохожих. Судебный конвейер штампует приговоры.

А вы сидите и молчите. Знаю, что задену в том числе и знакомых мне людей, но молчать не могу. Господа академики-членкоры, вы не элита нации. Элитой оказались, как ни странно, шахтеры, заводчане, айтишники, спортсмены… А вы не элита, 

вы – позор нации".


Николай КОЗЕЛ, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биофизики и биохимии растительной клетки Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси. 

Окончил физический факультет БГУ. С 2004 года работает в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. 

В 2009-м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Фотоокислительные процессы, индуцированные в растениях ячменя и табака сенсибилизаторами ксантеновой природы» по специальности «биофизика». 

С 2019 года руководит лабораторией биофизики и биохимии растительной клетки.
Источник: Народная воля
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