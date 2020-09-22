



37-летняя женщина организовала убийство и склонила к нему своего 35-летнего сожителя. Мужчина убил новорождённого ребёнка в 2014 и 2015 году. Причиной произошедшего прокуратура назвала алкоголизм обвиняемых.





Суд назначил женщине 23 года в колонии общего режима, мужчине — 23,5 года в колонии строгого режима, сообщает Генеральная прокуратура.





Также женщину в феврале 2020 года лишили родительских прав на троих детей 2004, 2008 и 2012 годов рождения.