Ученые: как выявить рак легких по пальцам





Опасное заболевание может долго не проявлять себя, но когда это все-таки происходит, самыми явными симптомами, по мнению специалистов, являются: продолжающийся более двух недель кашель, боль при дыхании, кровохарканье, длительная одышка, апатия и потеря веса.





Помимо данных признаков, как рассказали ученые из организации Cancer Research UK, наличие рака легких можно определить по состоянию пальцев: если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ним начинает блестеть, это может сигнализировать о первой стадии заболевания.





Специалисты отмечают, что из-за рака могут вырабатываться химические вещества, которые "заставляют" кровь в больших количествах устремляться к кончикам пальцев, что вызывает их увеличение. Причины данного явления до конца еще не изучены.



