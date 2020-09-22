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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Руководителей религиозной организации «Церковь последнего завета» (также известной как община Виссариона) задержали в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.




По словам собеседника ТАСС, задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие руководители общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

Следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра, добавил он. Источник отметил, что в жилье у руководителей и участников религиозной организации проводятся обыски.

Житель деревни Петропавловка Курагинского района сообщил ТАСС, что в спецоперации задействованы автоматчики и вертолеты.  По данным агентства, Ведерникова задержали в Петропавловке, которая является одним из центров компактного проживания сторонников Виссариона.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что следственные действия «проводят федеральные СКР и ФСБ».

Агентство FlashSiberia со ссылкой на источник уточняет, что на место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и СК России. В результате были задержаны трое руководителей религиозной организации. В настоящее время ведутся следственные действия, добавил он.

«Церковь последнего завета» была создана в 1991 году Сергеем Торопом (Виссарионом). В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение под названием город Солнца. Члены общины также проживают во многих населенных пунктах Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.
РБК
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