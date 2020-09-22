В ходе виртуального круглого стола, организованного Chatham House (The Royal Institute of International Affairs — Королевский институт международных отношений, Великобритания), доцент кафедры политики факультета социальных наук Манчестерского университета Ольга Онух представила промежуточные результаты анонимного опроса участников послевыборных акций протеста в Беларуси.





Опрос проводился в рамках проекта Mobilize, в ходе которого были опрошены 21 тысяча белорусов, принявших участие в протестах с августа 2018 года по август 2020 года. Его результаты представил Центр новых идей.





Согласно данным опроса, 98% демонстрантов вышли на улицы в ответ на насилие и политические репрессии. Второй по популярности вариант - против Лукашенко. Третий триггер - это фальсификации выборов, четвертый - слабое состояние экономики страны, а пятый - необходимость защиты демократии. На шестом месте среди мотивов участия в протестах - провальная политика государства во время коронавируса.





Опрос показал, что среди протестующих наиболее популярны три основных требования: 1) уход Лукашенко; 2) масштабные демократические изменения, в том числе смена главы страны; 3) свободные и честные выборы, даже если они приведут к победе Лукашенко. Вопросы, связанные с коррупцией, внешней политикой, отношениями с Россией, не важны.





Также выяснилось, что 60% протестующих в Беларуси начали участвовать в протестах самостоятельно, то есть даже не искали группу друзей, которые могли бы присоединиться. Исследователь отмечает, что это практически беспрецедентно редкий случай, когда так много людей решают присоединиться к протестам самостоятельно. Только 5% демонстрантов получили информацию о протестах от политических партий или организаций гражданского общества, 90% узнали о протестах в Интернете. А во время отключения интернета в первые дни после выборов 66% протестующих узнали о протестах через «сарафанное радио».





Исследование также показало, что забастовки не только непопулярны в Беларуси, но и количество забастовщиков за последние недели снизилось с 20% до 3% (опрос был представлен 11 сентября - прим. Thinktanks.by).





По мнению исследователя, называть протесты в Беларуси революцией через Telegram некорректно, потому что важную роль сыграли YouTube, Viber, Instagram и другие СМИ.



