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Не простим! Mobilize: 98 процентов демонстрантов вышли на протесты в Беларуси в ответ на насилие

На первом месте среди мотивов протестующих в Беларуси - репрессии.

Не простим! Mobilize: 98 процентов демонстрантов вышли на протесты в Беларуси в ответ на насилие
В ходе виртуального круглого стола, организованного Chatham House (The Royal Institute of International Affairs — Королевский институт международных отношений, Великобритания), доцент кафедры политики факультета социальных наук Манчестерского университета Ольга Онух представила промежуточные результаты анонимного опроса участников послевыборных акций протеста в Беларуси.

Опрос проводился в рамках проекта Mobilize, в ходе которого были опрошены 21 тысяча белорусов, принявших участие в протестах с августа 2018 года по август 2020 года. Его результаты представил Центр новых идей. 

Согласно данным опроса, 98% демонстрантов вышли на улицы в ответ на насилие и политические репрессии. Второй по популярности вариант - против Лукашенко. Третий триггер - это фальсификации выборов, четвертый - слабое состояние экономики страны, а пятый - необходимость защиты демократии. На шестом месте среди мотивов участия в протестах - провальная политика государства во время коронавируса. 

Опрос показал, что среди протестующих наиболее популярны три основных требования: 1) уход Лукашенко; 2) масштабные демократические изменения, в том числе смена главы страны; 3) свободные и честные выборы, даже если они приведут к победе Лукашенко. Вопросы, связанные с коррупцией, внешней политикой, отношениями с Россией, не важны.

Также выяснилось, что 60% протестующих в Беларуси начали участвовать в протестах самостоятельно, то есть даже не искали группу друзей, которые могли бы присоединиться. Исследователь отмечает, что это практически беспрецедентно редкий случай, когда так много людей решают присоединиться к протестам самостоятельно. Только 5% демонстрантов получили информацию о протестах от политических партий или организаций гражданского общества, 90% узнали о протестах в Интернете. А во время отключения интернета в первые дни после выборов 66% протестующих узнали о протестах через «сарафанное радио». 

Исследование также показало, что забастовки не только непопулярны в Беларуси, но и количество забастовщиков за последние недели снизилось с 20% до 3% (опрос был представлен 11 сентября - прим. Thinktanks.by). 

По мнению исследователя, называть протесты в Беларуси революцией через Telegram некорректно, потому что важную роль сыграли YouTube, Viber, Instagram и другие СМИ. 
Виктор Беляев, thinktanks.by
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