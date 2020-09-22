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«Мы с вами плечом к плечу!» Российские музыканты дадут концерт в поддержку протестующих в Беларуси

Деньги от продажи билетов на «Партизан-фест» передадут в фонд помощи семьям пострадавших во время протестов.


Известные российские музыканты решили поддержать белорусский народ, выступающий за честные выборы и соблюдение законности, и организовать благотворительный концерт. Деньги, полученные от продажи билетов, передадут в фонд, занимающийся помощью семьям пострадавших во время протестов. Мероприятие пройдет в Москве, но будет транслироваться на YouTube.

 
В концерте примут участие Дмитрий Спирин и «Тараканы», Алексей Кортнев и «Несчастный случай», группы «Рабфак», «Яуза», «Аркадий Коц» и другие. Хедлайнер – Андрей Макаревич и «Машина времени».

«Мы хотим, чтобы слово «Россия» у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить «порядок» на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой. Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу — за мирный протест, за то, что требовали законности от своего правительства. Среди них — люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!» – цитирует «Медуза»музыкантов, участвующих в мероприятии.

Концерт солидарности с белорусским народом, который назвали «Партизан-фест», пройдет 28 сентября в московском клубе Live Stars.
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