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Новое расписание: с 25 сентября изменится график автобусов из Минска в Каунас и Вильнюс

Изменения в графике движения автобусов из Минска в Каунас и Вильнюс вступят в силу с 25 сентября. Это связано с переходом в этих городах на зимнее время,

Это связано с переходом в этих городах на зимнее время, сообщиликорреспонденту агентства «Минск-Новости» в «Минсктрансе».

В Каунас от минского автовокзала «Центральный» автобусы будут отъезжать в 7:30 и 23:30 каждый день. Прибывать — в 13:30 вместо 14:30 и в 6:00 вместо 7:00. Из Каунаса отправление запланировано в 16:00 и 18:40 ежедневно, из Вильнюса — каждый день в 18:30 и 20:30. В белорусской столице пассажиры будут в 23:59 вместо 23:00 и в 2:05 вместо 1:05.


Автобус, который будет отправляться из Минска в 23:30 24 октября, прибудет в аэропорт Вильнюса 25 октября в 3:05 по местному времени (вместо 4:05) и в 6:00 в Каунас (вместо 7:00).

Рейс Минск — Вильнюс через аэропорт Вильнюс будет отправляться из белорусской столицы от АВ «Центральный» ежедневно в 9:30 (из Вильнюса — в 16:00 вместо 18:00), и в 11:00 (из Вильнюса — в 16:00). В литовской столице пассажиры будут в 13:02 и 14:55 (в Минске — 21:55 и 22:55).
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