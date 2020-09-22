+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В Минске построят новую многопрофильную больницу. При необходимости она может быть перепрофилирована в инфекционный стационар

В районе Долгиновского тракта в Минске планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу. Об этом, передает БЕЛТА, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.


Со слов Дмитрия Пиневича, проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек велись до 2013 года. Концепция заключалась в том, что это будет университетская клиника с подразделениями университета. Проект прорабатывался с французской компанией, но потом работы были приостановлены.

— Сейчас город нуждается в новых технологиях, коечном фонде, — сказал Дмитрий Пиневич. — По поручения главы государства к этой теме вернулись, тот же участок земли остается. Конечно, пересмотрим проект сверху донизу, потому что изменилось время, изменились технологии, появились новые клиники.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения отметил, что будет пересмотрена структура учреждения. Также он отметил, что система здравоохранения — один из двигателей не только социально-экономического развития страны, но и многих звеньев.

— На нас замыкаются информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика, персонифицированная медицина.

Напомним, ранее в Минске обсуждалась тема строительства новой многопрофильной клинической больницы, которая при необходимости может быть полностью перепрофилирована в инфекционный стационар.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]