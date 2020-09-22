Что изменилось в столичных кинотеатрах после перерыва в работе

Так, заменили 13 кинопроекционных установок на ультрасовременные лазерные кинопроекторы, а в кинотеатрах «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Мир» и «Центральный» установили кинопроекторы премиального класса. Современные кинопроекторы базируются на лазерно-фосфорной и лазерной RGB-технологиях и обладают преимуществами в области объемного изображения. Высокий уровень яркости позволяет зрителю насладиться самыми живыми и яркими цветами, а также впечатляющей реалистичностью динамических сцен, пояснили в «Киновидеопрокате», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в УП «Киновидеопрокат».









Кинопроекционное оборудование ряда кинотеатров поддерживает формат 4К, создающий четкую детализированную картину, высококонтрастная проекция позволяет сделать изображение более естественным, а темные тона — насыщенными.





В большинстве кинотеатров теперь установлены поляризационные 3D-системы повышенной яркости, а для зрителей закуплены легкие комфортные 3D-очки.





Все кинозалы сети «КиноМинска» оснащены высококачественной акустической системой кристально чистого объемного цифрового звука Dolby Digital 7.1.





Напомним, кинотеатры в столице были закрыты с середины апреля на фоне пандемии коронавируса. С конца августа они поэтапно возвращаются к работе, а с 24 сентября откроются оставшиеся кинотеатры сети «КиноМинска»: Дом кино, «Киев», «Москва», «Пионер», «Октябрь», «Салют» и «Центральный». В этот день на большие экраны выйдет спортивная драма «Стрельцов» режиссера Ильи Учителя в главной роли с Александром Петровым, а юных зрителей порадует семейная анимация «Белка и Стрелка. Карибская тайна».











