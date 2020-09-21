Ночью 11 августа в Жлобине водитель задним ходом пытался уехать от сотрудника ГАИ, тот схватился за машину и упал.





В одной из соцсетей опубликовали видео инцидента. Двое пользователей оставили под публикацией оскорбительные комментарии в адрес милиционера.





Личности авторов постов установили оперативники райотдела и сотрудники управления собственной безопасности. Ими оказались 40-летний мужчина и 25-летний парень. В отношении них возбудили уголовные дела по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

