



Шестеро девушек в Гомеле 21 сентября решили возложить цветы, чтобы почтить память 25-летнего Александра Вихора. Напомним, парень не вернулся живым из милиции, куда его забрали силовики после акции протеста. Александр ехал на встречу с девушкой и делал пересадку в центре города. Его схватили и отвезли в РОВД. Там парню стало очень плохо, но ему не помогли, более того, отвезли в суд. После постановления об аресте Сашу снова привезли в райотдел. Его состояние ухудшилось, очевидцы рассказывали, что видели, как Александра несколько раз ударили. Затем в душном «стакане» парня перевозили в СИЗО, он задыхался, кричал, однако в ответ получил порцию перцового газа. Только через несколько дней мать Саши узнала, что парня нет в живых - в больницу его отвезли слишком поздно, пишет "Комсомольская правда"





21 сентября, на 40-й день после смерти Александра, на месте его задержания - у остановки «Площадь Ленина» девушки захотели возложить цветы. Однако уже задолго до предполагаемого времени встречи там дежурила милиция, рядом стоял спецтранспорт. Как только девушки попытались возложить цветы, их окружили сотрудники милиции в форме и в масках, запретили класть здесь цветы и отправили для этого к монументу с Вечным огнем.