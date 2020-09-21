Окрестина без Помидорова? Невозможно! Музыканта отправили туда на 8 суток
Музыканта Александра Помидорова суд Заводского района Минска признал виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП)
Ему присудили 8 суток ареста.
Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.
Напомним, музыканта Александра Помидорова задержали 19 сентября после концерта, который он провел в районе Шабаны.
"Белорусский партизан"
15:22 21/09/2020
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