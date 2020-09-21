Маразм дня. "Нашу ніву" хотят оштрафовать за... ранение журналистки на акции
С удивительным правовым казусом столкнулось издание, в журналистку которой стреляли на акции.
Об этом написал главред «Нашай нівы» Егор Мартинович.
«Стрельба по журналистке была «несчастным случаем на работе».
Мы ему не препятствовали, не провели собственное расследование и в течение трех дней не сообщили о случившемся в соответствующие органы», — пояснил он.
Напомним, в Минске 10 августа во время мирной акции протеста спецназовец прицелился и выстрелил из огнестрельного оружия в Наталью Лубневскую в синем жилете «Пресса» — журналистку ранило резиновой пулей. Судя по видео, боец намеренно стрелял по Наталье, это никакая не случайность.
После инцидента журналистка «НН» провела в больнице больше месяца.
— 38 дней в больнице — такую премию мне выписало государство за мою работу журналистом. Ни извинений, ни уголовного дела на стрелка, ни, прости господи, компенсации. Вообще, это была моя любимая пара джинсов и единственная — ног, — отмечала Наталья Лубневская.
Позже Егор Мартинович раскрыл суть претензий по поводу ранения журналистки:
«Крымінальная справа не заведзеная дагэтуль, Следчы камітэт усё яшчэ праводзіць «праверку».
38 дзён Наталля ляжала ў Бальніцы хуткай дапамогі, цяпер знаходзіцца на бальнічным дома. Пасля таго, як яе выпісалі з бальніцы, яна атрымала першы бальнічны і перадала яго ў бухгалтэрыю.
Такая сітуацыя — з раненнем журналіста — для нас першая, і спадзяемся, апошняя. Натуральна, алгарытмаў дзеяння ў такіх выключных сітуацыях у нас няма. Паколькі выпадак Наталлі можна трактаваць як «траўму на вытворчасці», бухгалтэрыя звязалася з «Белдзяржстрахам», каб высветліць, якія дакументы трэба ім прадаставіць.
Спецыялісты далі патрэбны спіс, але папярэдзілі, што ў любым выпадку па выніках разбіральніцтва «Наша Ніва» мусіць атрымаць штраф ад дзяржаўных органаў — бо своечасова не паведамілі пра здарэнне і не правялі ўласнае расследаванне.
Пакуль мы пачынаем перапіску з бальніцай і «Белдзяржстрахам», каб як мінімум давесці, што праверка Следчага камітэта працягваецца. Ніякіх дакументаў ад Дзяржаўнай інспекцыі працы ў Рэдакцыі пакуль няма».
Источник: gazetaby.com
14:03 21/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение