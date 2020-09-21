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Маразм дня. "Нашу ніву" хотят оштрафовать за... ранение журналистки на акции

С удивительным правовым казусом столкнулось издание, в журналистку которой стреляли на акции.

Маразм дня. "Нашу ніву" хотят оштрафовать за... ранение журналистки на акции
Об этом написал главред «Нашай нівы» Егор Мартинович.


«Стрельба по журналистке была «несчастным случаем на работе». 

Мы ему не препятствовали, не провели собственное расследование и в течение трех дней не сообщили о случившемся в соответствующие органы», — пояснил он.

Напомним, в Минске 10 августа во время мирной акции протеста спецназовец прицелился и выстрелил из огнестрельного оружия в Наталью Лубневскую в синем жилете «Пресса» — журналистку ранило резиновой пулей. Судя по видео, боец намеренно стрелял по Наталье, это никакая не случайность.


После инцидента журналистка «НН» провела в больнице больше месяца.

— 38 дней в больнице — такую премию мне выписало государство за мою работу журналистом. Ни извинений, ни уголовного дела на стрелка, ни, прости господи, компенсации. Вообще, это была моя любимая пара джинсов и единственная — ног, — отмечала Наталья Лубневская.

Позже Егор Мартинович раскрыл суть претензий по поводу ранения журналистки:

«Крымінальная справа не заведзеная дагэтуль, Следчы камітэт усё яшчэ праводзіць «праверку».

38 дзён Наталля ляжала ў Бальніцы хуткай дапамогі, цяпер знаходзіцца на бальнічным дома. Пасля таго, як яе выпісалі з бальніцы, яна атрымала першы бальнічны і перадала яго ў бухгалтэрыю.

Такая сітуацыя — з раненнем журналіста — для нас першая, і спадзяемся, апошняя. Натуральна, алгарытмаў дзеяння ў такіх выключных сітуацыях у нас няма. Паколькі выпадак Наталлі можна трактаваць як «траўму на вытворчасці», бухгалтэрыя звязалася з «Белдзяржстрахам», каб высветліць, якія дакументы трэба ім прадаставіць.

Спецыялісты далі патрэбны спіс, але папярэдзілі, што ў любым выпадку па выніках разбіральніцтва «Наша Ніва» мусіць атрымаць штраф ад дзяржаўных органаў — бо своечасова не паведамілі пра здарэнне і не правялі ўласнае расследаванне.

Пакуль мы пачынаем перапіску з бальніцай і «Белдзяржстрахам», каб як мінімум давесці, што праверка Следчага камітэта працягваецца. Ніякіх дакументаў ад Дзяржаўнай інспекцыі працы ў Рэдакцыі пакуль няма».
Источник: gazetaby.com
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