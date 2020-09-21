Казус: водометы работают, как и вся система

В Минске в воскресенье, 20 августа, во время очередной акции протеста у силовиков сломался водомет, которым они хотели разогнать демонстрантов.





«На Козлова сломался водомет — под ним растеклась большая оранжевая лужа. Его пытаются починить», — говорится в сообщении.





Однако исправить устройство не удалось и силовики отогнали машину.





По информации Reuters, в Минске в Марше справедливости 20 сентября приняли участие более 100 тысяч человек.







