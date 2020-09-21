Объявлены лауреаты премии Эмми - церемония проходила онлайн





В США состоялась церемония награждения премией Эмми. Онлайн-трансляция 72-й премии состоялась на странице Американской телеакадемии в Twitter.





Организаторы мероприятия объявили лауреатов в основных категориях. Так, лучшим комедийным сериалом признан Шиттс Крик.





Статуэтки в категориях Лучший комедийный актер и Лучшая комедийная актриса получили Кэтрин О'Хара и Юджин Леви. Они исполнили главные роли в Шиттс Крик. При этом, сын Юджина - Дэн Леви оказался лучшим актером второго плана, а также лучшим сценаристом комедийного сериала.





Награда в номинации Лучшая драматическая актриса отправилась к Зендае за роль в шоу Эйфория. Лучшим драматическим актером признан Джереми Стронг.





Награду ему принесла роль в Наследники. Кроме того, само шоу было названо лучшим драматическим сериалом.





В категории Лучший мини-сериал наградили шоу Хранители, а Реджина Кинг получила Эмми как лучшая актриса в нем. Также сериал является рекордсменом года по числу номинаций - 26.





В категории Лучшее реалити-шоу победила программа Королевские гонки Ру Пола. Шоу Рик и Морти» получило награду в категории Лучший мультсериал.