В США отложили вводение запрета на TikTok

«В свете недавних позитивных событий министр торговли Уилбур Росс по указанию президента [Дональда] Трампа отложит запрет идентифицированных трансакций в соответствии с указом 13942, связанных с мобильным приложением TikTok, которые должны были вступить в силу в воскресенье 20 сентября», – говорится в заявлении Министерства торговли США, распространенном в субботу.





В заявлении отмечается, что введение запрета откладывается до 23:59 27 сентября.





Президент Трамп заявил в субботу, что он одобрил соглашение между китайской компанией, которой принадлежит TikTok, и двумя крупными американскими компаниями, что позволит отложить угрозу блокировки популярного приложения в США по соображениям национальной безопасности.





Соглашение предусматривает создание новой, базирующейся в США компании TikTok Global, в которой американским компаниям Oracle и Walmart будет принадлежать 20 процентов. Хотя создание такой структуры не означает полной продажи ТikTok, речь идет об уступке владельца приложения, китайской компании ByteDance, которая, похоже, устранила озабоченность администрации по поводу возможностей Китая собирать данные пользователей приложения.





Выступая в воскресной программе на канале Fox News, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент условно одобрил это соглашение, и что если оно будет окончательно одобрено, то оно «станет гарантией, что никто в Китае не будет иметь доступа к данным американцев».





«Мы сделаем все, чтобы этот заслон был реальным, чтобы эта защита была серьезной, чтобы данные хранились в местах, не связанных с китайской информационной системой», – сказал Помпео.