Лось спровоцировал ДТП - три человека погибли
В Минском районе лось спровоцировал ДТП, три человека погибли. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой
Фото УГАИ МВД
Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
"20 сентября около 21.00 на автодороге Р23 39-летний водитель "Пежо" совершил наезд на лося. После происшествия он выехал на встречку, где столкнулся с "Киа Спортейдж" под управлением 46-летнего водителя", - рассказали в МВД.
В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка "Пежо". С травмами госпитализирован 14-летний пассажир "Пежо".
"Белорусский партизан"
09:40 21/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение