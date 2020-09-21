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Ждать ли бабье лето? В Беларуси началась последняя теплая неделя

Теплая и солнечная погода установилась в Беларуси, однако она продержится в республике только до последних дней сентября. Об этом свидетельствуют данные сервисов предварительных прогнозов.




Сегодня в стране ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в понедельник, 21 сентября, будет находиться в пределах от +17°С до +23°С, в Минске днем потеплеет до +17..+20°С, а вечером будет около +15°С.

Судя по прогнозам, ранее бабье лето уже пришло в Беларусь. По данным сервиса Gismeteo, очень теплой прогнозируется вся текущая неделя: в Минске в дневные часы будет солнечно и сухо, температурные показатели после обеда будут достигать +21..+23°С вплоть до 28 сентября.

Аналогичные данные предоставляет "Яндекс.Погода": по информации сервиса, до выходных в столице будет +22..+23°С, однако уже в воскресенье температурный фон начнет снижаться, в этот день ожидается пасмурная погода.

Согласно сведениям сервисов предварительных прогнозов, ощутимо похолодает в стране уже в первые дни октября: так, 4 октября в Минске днем будет не теплее +11°С (это вдвое холоднее, чем неделей ранее).

В целом, температурный фон второго осеннего месяца должен быть довольно стабильным: в первой половине октября температура в столице днем будет достигать примерно +11..+15°С. Однако не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются.
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