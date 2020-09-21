Не так давно юридическое сообщество бурно обсуждало новость: судья трактовал заключение договора с адвокатом, как намерение совершить правонарушение. Об этом говорилось в тексте постановления суда Заводского района.





«Судьи почему-то считают адвокатов не помощниками, а чуть ли не врагами системы. Мы как будто препятствуем им в вершении правосудия. Конечно, у адвоката задача не в том, чтобы помешать правосудию, а в том, чтобы способствовать соблюдению закона, прав участников процесса и установлению истины», -- сказал в беседе с «Ежедневником» член Минской областной коллегии адвокатов Андрей Титов.





Адвокатам приходится выполнять свою работу, прорываясь через множество препятствий. Если в изолятор попадает человек, который имеет на руках договор с защитником и просит, чтобы адвоката привлекли к процессу, это почему-то не всегда выполняется. Адвокатам самим приходится искать списки задержанных и не всегда получается попасть в процесс.





«Один из наших адвокатов узнал, что его клиент задержан. Он разослал информацию о принятии поручения на защиту во все суды Минска. Но оказалось, что его подзащитного судили в Воложине. Нам не всегда известно, в каком суде будет дело. Как оно туда попадает, тоже непонятно. Как все это узнать адвокату и обеспечить право на защиту – механизма почему-то нет», – отметил Андрей Титов.





«Ни сотрудники правоохранительных органов, которые начинают процесс, ни судья, который его заканчивает – никто почему-то не стремится обеспечить право на защиту. А это базовое право человека».





Каково это – защищать права в стране правового коллапса?

Андрей Титов сейчас ведет несколько административных дел, связанных с событиями 9-12 августа. Минская областная коллегия адвокатов частично оплачивает такую работу из своих средств.





Но, по словам адвоката, он не всегда уверен, что сможет оказать реальную помощь. Хотя процедура предусматривает механизмы защиты лица, в отношении которого ведется административный процесс, в нынешней ситуации они практически не работают. Административные дела, связанные с послевыборными событиями, очень редко прекращаются.





«Каждый раз, когда я готовлюсь к суду, я вкладываю в это много сил и энергии, применяю свои знания. На выходе вижу результат, который никак не ожидал, исходя из норм, известных мне как специалисту. Определенное огорчение от этого испытываю почти ежедневно».





Многие коллеги Андрея Титова сейчас находятся в состоянии легкой депрессии. «Наши адвокаты шутят, что еще никогда наш диплом не обесценивался так быстро».

Судьи закрывают глаза на очевидные аргументы

Обжалуя судебные постановления, защитники указывают на явно абсурдные моменты в документах, содержащихся в материалах дела, но судьи просто закрывают на это глаза. Например, недавно в суде второй инстанции рассматривалось дело по статье об участии в массовом мероприятии.





«В мотивировочной части постановления написано, что группа людей, включая мою подзащитную, «собиралась собирать подписи», что было квалифицировано как несанкционированный пикет по сбору подписей. Даже не сказано, что человек уже непосредственно приступил к сбору. И хотя статья 23.34 КоАП не предусматривает ответственности за приготовление к совершению нарушения – суд первой инстанции привлек человека к штрафу», - отметил юрист.





Тут все очевидно, но судья оставил наказание в виде штрафа в силе.

Суды легитимируют действия силовиков

Несколько дел, которые вел Андрей Титов, связаны с административными арестами в отношении задержанных 9-12 августа. Суды приговорили людей к десятку и более суток, но парней выпустили спустя несколько дней вне правового процесса. Так было по всей стране.





«Непонятно, на каком основании администрация принимала решение выпустить этих людей. По закону, отменить судебное постановление может лишь вышестоящий суд, – подчеркнул адвокат. – Многие говорят, что им давали подписывать какие-то документы. Один из моих клиентов сказал такую фразу: “мне арест заменили на предупреждение”. Но это не соответствует процессуальному законодательству. Невозможно отменить решение суда таким способом. Мы ждали, как это будет обосновываться с юридической точки зрения. Оказалось – никак».





Андрей Титов и его подзащитные обжаловали такие постановления суда. В результате вышестоящий суд просто изменял срок административного ареста на фактически отбытый. Мужчине, осужденному на 14 суток, но который по факту отсидел лишь двое, вышестоящая инстанция прописывает в новом постановлении двое суток. Мотивация при этом вызывает вопросы.





фото: popcorn.politeka.net





«Люди, получая такое решение суда, радуются. Но это неправильно, ведь по сути он получил наказание ни за что, и в идеале правоохранительная система должна это признать, - считает адвокат. – Суды, идя на частичный компромисс, создают документы, которые оправдывают действия силовиков. Эти документы устанавливают, что не было процессуальных нарушений, которые вели бы к отмене постановления. Как с этим бороться, не понятно».

МВД превращает судебный процесс в театр

Некоторые из клиентов Андрея Титова идут на обжалование из принципа, уповая на восстановление справедливости в будущем. Если ситуация в стране поменяется, и судебная система начнет работать, основываясь на базовых нормах процессуального кодекса, будет сложно тем, кто даже не пытался жаловаться. Органы смогут оправдаться: «вы ни о каких нарушениях не заявляли».





Некоторые идут на обжалование из принципа: «пусть все эти должностные лица собственной рукой укажут, что я не прав». Многие говорят, что они хотели бы получить документальные подтверждения фамилий и имен тех должностных лиц, которые участвовали в массовой карательной операции против граждан.





Хотя МВД уже предпринимает меры, чтобы лишить людей такого права. Речь идет не только о проекте закона, инициированном Юрием Караевым. Уже сейчас, вопреки существующим нормам, свидетелей опрашивают по скайпу, также общается адвокат со своим подзащитным. Сотрудники органов, выступающие свидетелями, не показывают свое лицо, не предъявляют паспорт и иногда путаются в собственных именах.





«Недавно в суде Логойского района я требовал от сотрудников местного РОВД, выступавших свидетелями, предъявить документы, удостоверяющие личность. Оказалось, что при себе у них ничего нет. На мое требование об идентификации свидетеля один из них возмущенно заявил: «Я тоже не знаю этого человека, который спрашивает у меня, кто я», - вспоминает Андрей Титов.





При этом один из сотрудников говорил совершенно не ту информацию, которая указана у него в рапорте. На многие вопросы отвечал «не знаю».





Процессуальный кодекс не предусматривает проведение опросов без оглашения действительных данных о личности свидетеля, подчеркивают адвокаты. В отличие от уголовного процесса, в административном не предусмотрена защита свидетеля.





«Проблема в том, что если человека удастся уличить в даче заведомо ложных показаний, а он опрашивался без предоставления документов или в балаклаве, то его потом будет проблематично привлечь к ответственности, потому что в любой момент он может заявить: “а это не я был”», – объяснил юрист.



