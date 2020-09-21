На финишном этапе строительства первой очереди 3-й линии подземки наибольшие объемы работ пришлись на электромонтажное управление «Минскметростроя». Корреспондент агентства «Минск-Новости» поинтересовался у его руководства, какие инженерные системы здесь внедряют.





Главное отличие и достоинство Зеленолужской линии, по мнению главного инженера электромонтажного управления Александра Головчака, в том, что все технологические процессы полностью автоматизированы. Информация с приборов и датчиков четырех станционных комплексов будет поступать в центральную диспетчерскую и ситуационный центр инженерного корпуса. Это новое здание, пристроенное рядом с главным корпусом управления метрополитеном. В нем разместятся специалисты, которые будут обслуживать не только 3-ю, но в перспективе и 4-ю ветку метро.





Сердце каждой станции — силовая тяговая подстанция, оснащенная устройствами автоматики и телемеханики.





Одна из самых ответственных и сложных работ метростроевцев — устройство на станционных комплексах защитных экранов. Аналогичное оборудование используется в крупных торговых и выставочных центрах, коммерческих компаниях. Но в подземке число дверей с ними несопоставимо. На обеих сторонах платформы смонтированы по 20 дверей. Высота их 170 см, сделаны из металла и стекла. Оборудование приобретено у турецкой фирмы, специалисты которой помогали производить шеф-монтаж. Аналог таких устройств в свое время был смонтирован на одной из станций метро Санкт-Петербурга. Точность при монтаже защитных экранов в минской подземке требовалась идеальная, выверенная почти до микронов. Разметка крепления стоек дверей делалась лазерной аппаратурой. Использовались также специально приобретенные сверлильные станки и подъемники. Вес одной стойки — 200 кг, створки — 90 кг. Стекло термозащитное небьющееся. Самое сложное, по признанию А. Головчака, во всем процессе — регулировка электроники. Работу защитных экранов нужно синхронизировать с дверьми прибывшего состава. Защитные экраны обеспечат безопасность: ни один человек по неосторожности или умыслу не сможет оказаться на рельсах.





Кстати, на 3-й линии будут использовать новые электрички, произведенные на предприятии «Штадлер-Минск». Они оснащены автоматическим ведением, что значительно упрощает деятельность машиниста, за которым останутся только функции контроля.







