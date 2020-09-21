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Белорусские врачи и медработники выступили против насилия и обмана

Они не прячут свои лица. Нам нечего скрывать, подчеркивают медики в видеообращении.

В связи с происходящими событиями врачи Беларуси подготовили видеообращение, в котором высказывают свое отношение к непрекращающимся нарушениям прав человека и беспрецедентному насилию на всей территории нашей страны.

«Мы – против насилия и обмана. Нас уже более 1 800 человек», – отмечают медики.

«Когда наших коллег хватают, закрывают в тюрьмы, избивают, мы не будем молчать. Мы не будем молчать и покрывать лживую статистику. Если государство пытается решать проблему COVID-19, игнорируя ее, мы отказывается участвовать в обмане», – говорится в обращении.

«Хватит страха и унижений. Мы все терпели очень долго, но время перемен пришло», – подытоживают медики.
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