Что-то с памятью моей стало. Развеяны мифы о болезни Альцгеймера

Специалист призвала не воспринимать проблемы с памятью как нормальный процесс старения организма. Кузнецова отметила, что первым симптомом болезни Альцгеймера обычно становится снижение памяти.





Также врач развеяла миф о том, что, если человеку периодически грустно, то в этом нет ничего страшного. Она призвала насторожиться, если плохое настроение превалирует над хорошим.









Кроме того, Кузнецова опровергла убеждение, что профилактики от болезни Альцгеймера нет. По ее словам, помочь может своевременное лечение гипертонии, ишемической болезни сердца, мерцательной аритмии, сахарного диабета и других сосудистых заболеваний. Специалист также порекомендовала отказаться от вредных привычек, пишет lenta.ru





Ранее исследователи выяснили, что хороший глубокий сон может предотвратить в будущем накопление бета-амилоидов в мозгу, что является одной из характерных особенностей болезни Альцгеймера, смертельной и неизлечимой формы слабоумия. В настоящее время от этого типа деменции не существует лекарств, которые хотя бы как-то тормозили ее прогрессирование.



