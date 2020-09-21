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Археологи: 27 саркофагов, захороненных более 2,5 тысяч лет назад, обнаружены в Египте

Эксперты называют это открытие одним из крупнейших в мировой истории в своем роде.

 Захоронения были найдены в недавно раскопанном колодце на священном месте в Саккаре, к югу от столицы Каира. Саккара была действующим могильником более трех тысяч лет назад и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


В начале сентября было обнаружено тринадцать саркофагов, затем археологи нашли еще четырнадцать. На опубликованных ВВС изображениях показаны красочно раскрашенные, хорошо сохранившиеся деревянные гробы и другие более мелкие артефакты. "Первоначальные исследования показывают, что эти гробы полностью закрыты и не открывались с тех пор, как были захоронены", - говорится в заявлении министерства древностей Египта.

Министр древностей Египта Халед аль-Анани отложил объявление о находке до тех пор, пока не смог сам посетить это место в субботу, где поблагодарил археологов за работу в сложных условиях на глубине 11 метров. На этом месте продолжаются раскопки, так как эксперты пытаются установить более подробную информацию о том, кому могли принадлежать саркофаги. Другие артефакты, найденные вокруг деревянных гробов, также оказались хорошо обработанными и красочно украшенными, пишет ru.oxu.az
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