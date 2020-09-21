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Белорусам разрешили въезжать в Россию. Вернее влетать

С понедельника Россия восстанавливает авиасообщение с Беларусью, говорится в сообщении кабмина РФ.




Распоряжением правительства Российской Федерации от 20 сентября ограничения на въезд сняли для граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Южной Кореи.

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", – уточнили в Кабмине.

Ранее в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом приняли решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Кыргызстаном (г. Бишкек) и Беларусью (г. Минск), а чуть позже, с 27 сентября, с Южной Кореей.

Россия приостановила регулярное авиасообщение с другими странами в марте этого года из-за пандемии коронавируса. С тех пор осуществлялись только вывозные рейсы, которыми граждане как России, так и Беларуси могли вернуться домой. Россия также возобновила рейсы в Великобританию, Танзанию Турцию, Швейцарию.
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