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Милиция в Бресте при разгоне акции протеста стреляла в воздух

Милиция в Бресте распылила слезоточивый газ, а потом сделала предупредительный выстрел в воздух.

Как сообщает ТАСС, в МВД Беларуси заявили, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ «для пресечения противоправных действий протестующих».


Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях", — сказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Она отметила, что правоохранители контролируют ситуацию во всех регионах страны. «Больше нигде спецсредств не применялось, равно как и по использованию боевой техники», — добавила она. В Минске задержания протестующих продолжаются, подчеркнула пресс-секретарь МВД.

После того, как силовики в Бресте использовали слезоточивый газ, в милиционеров полетели бутылки. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сделали предупредительный выстрел в воздух.


«Скорее всего», — сказала Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, был ли сделан выстрел в предупредительных целях. «Мы не отрицаем. Вопрос — для чего был произведен выстрел вверх», — добавила Чемоданова. Она предположила, что силовик выстрелил в воздух для сдерживания напора протестующих.

В комментарии «РИА Новости» Ольга Чемоданова уточнила, что предупредительный выстрел в воздухв Бресте был произведен светошумовым патроном.

Информации о пострадавших нет.
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