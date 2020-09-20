Заявление на увольнение, по ее словам, было подано в «день, когда стало известно о десанте россиян, прилетевших поддерживать зашатавшегося правителя». Руководство, в свою очередь, попросило Светлану взять отпуск и подумать, пишет reform.by





Месяц отпуска закончился, и журналистка сообщила о своем окончательном решении: она больше не занимает пост редактора ресурса.





«Не смогу я поставить заметку про пушистых омоновцев, жестоко избиваемых митингующими и про то, как девушки красками себе синяки рисуют», — написала она.





В Беларуси работают 32 сотрудника RT и Ruptly. Эту информацию подтверждает пресс-служба RT. Помимо подчиненных Маргариты Симоньян для поддержки беларусских властей в Минске находятся также представители телеканала министерства обороны РФ «Звезда», ВГТРК и НТВ.