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Журналистка «Sputnik Беларусь» уволилась из-за приезда российских пропагандистов

Журналистка «Sputnik Беларусь» Светлана Лицкевич больше не работает в новостном издании. Об этом она написала на своей странице в Facebook.


Заявление на увольнение, по ее словам, было подано в «день, когда стало известно о десанте россиян, прилетевших поддерживать зашатавшегося правителя». Руководство, в свою очередь, попросило Светлану взять отпуск и подумать, пишет reform.by

Месяц отпуска закончился, и журналистка сообщила о своем окончательном решении: она больше не занимает пост редактора ресурса.

«Не смогу я поставить заметку про пушистых омоновцев, жестоко избиваемых митингующими и про то, как девушки красками себе синяки рисуют», — написала она.

В Беларуси работают 32 сотрудника RT и Ruptly. Эту информацию подтверждает пресс-служба RT. Помимо подчиненных Маргариты Симоньян для поддержки беларусских властей в Минске находятся также представители телеканала министерства обороны РФ «Звезда», ВГТРК и НТВ.
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