Фото: читатель TUT.BY





Евгений Волович, житель Ждановичей, находился под стражей около суток и вышел на свободу днем в пятницу. До этого в среду, 16 сентября, у него на телефоне был пропущенный звонок — как потом выяснилось, из милиции. В тот же вечер его матери вручили повестку о необходимости ее сыну явиться на следующий день в местный отдел милиции. Как оказалось, поводом стала фотография, которая разошлась по различным телеграм-каналам и СМИ, в том числе была и в нашем онлайне от 10 сентября: жители одного из дворов вечером устроили посиделки, у некоторых в руках были БЧБ-флаги. Его спрашивали, узнает ли он себя на снимке.





Мужчине сообщили, что он обвиняется по части 1 статьи 23.34 (Нарушения установленного порядка проведения массового мероприятия) Кодекса об административных правонарушениях. По словам Евгения, никаких проблем с законом, за исключением штрафов ГАИ, у него никогда не было. Судя по всему, его опознали на фотографии сами милиционеры, которые в ходе беседы сказали, что информацию о подобных событиях, в том числе фото в телеграм-каналах, отслеживают структуры в МВД и КГБ.





Сотрудники милиции спрашивали, откуда Евгений узнал о собрании соседей, о чем на нем разговаривали, была ли там незарегистрированная символика и держал ли ее он сам в руках, выкрикивал ли кто-то лозунги. Также интересовались, известно ли ему об ответственности за участие в массовых мероприятиях.





— Я ответил, что шел мимо, когда забирал детей из кружка танцев, и увидел чаепитие. Двор этого дома мы часто проходим, когда идем в школу, да и там живет моя теща. Отвел детей домой и решил присоединиться к чаепитию с печеньем. Все было мирно, никакого алкоголя. Говорили с людьми о проблемах Ждановичей: отсутствии освещения, плохой организации дорожного движения, ямах на дорогах — обсуждали обычные бытовые вопросы, которые волнуют жителей района. Про символику ответил, что сам ее не держал, это видно на фото. А про то, что и у кого было в руках, сказать ничего не могу — не помню. Никаких лозунгов тоже никто не скандировал, — говорит мужчина.





В протоколе об административном правонарушении, который составили в отношении мужчины, значится такая формулировка: «…присоединился к гражданам, осуществлявшим чаепитие с бело-красно-белыми флагами, чем нарушил установленный ст. 10 Закона Республики Беларусь № 114−3 от 30.12.1997 г. „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ порядок проведения массового мероприятия — пикетирования, что выразилось в принятии им активного участия в составе группы граждан без соответствующего разрешения Минского райисполкома с целью публичного выражения своего негативного отношения к проведению выборов президента Республики Беларусь, при отсутствии в этих действиях состава преступления».





По словам мужчины, милиционеры говорили ему, что пить чай и собираться соседям можно, но без символики: фото с таких собраний с флагами не должны попадать в «оппозиционные телеграм-каналы», потому что после этого им из-за этого «прилетает по шапке».





После опроса Евгению сообщили, что он задержан. Он связался с адвокатом, которая пыталась предотвратить заключение под стражу, но ей отказали. В итоге Евгения оставили в Ждановичском отделе милиции, а ночью перевели в столичный ИВС Минского района. Судебный процесс состоялся на следующий день, мужчина участвовал в нем дистанционно — из ИВС по скайпу. Евгения признали виновным и оштрафовали на 10 базовых величин (270 белорусских рублей).





— На суде задавали примерно те же вопросы, что и в милиции. Спрашивали еще, как давно вы пьете чай — в смысле, как давно участвую в таких чаепитиях. Я ответил, что еще в детстве, когда жил на улице Жудро, у соседей было принято собираться во дворе, пить чай, угощать друг друга выпечкой. Мне ответили, что не нужно так далеко лезть в прошлое и свое детство. А про «незарегистрированную символику» ответил, что учился с этим флагом: в начале 1990-х как раз пошел в школу, эта символика была на учебниках истории, так что мне в глаза она не бросается.





После суда мужчину выпустили без телефона и личных вещей, которые остались в отделении милиции в Ждановичах, так что ему пришлось просить у прохожих о возможности позвонить близким. По его словам, он не единственный, кого уже успели привлечь к ответственности на основании сделанного фото.





— Вызвали мою тещу, которая проживает в этом дворе. Составили на нее протокол, суд пока еще не назначен. Знаю еще про одну девушку, в отношении которой тоже составили протокол. В беседе сотрудники мне сказали, что будут привлекать к ответственности всех, кто был на фотографии, — говорит Евгений.





Евгений Волович собирается опротестовывать решение суда, но задержание на основании сделанной фотографии применялось не к нему одному.





Жена еще одного мужчины, который также есть на снимке (попросила не указывать их с супругом имена, но данные семьи есть в редакции), рассказала, что ее муж был задержан в пятницу, 18 сентября, и до сих пор остается в заключении. Основанием, по ее словам, стало запечатленное на фото чаепитие в Ждановичах.









— Люди собирались, как сейчас говорят, на чай с малиновым вареньем во дворе — человек около тридцати. Фото попало в группы в интернете, некоторые СМИ также его использовали. В этот четверг днем мужу позвонили из милиции Ждановичей и приглашали на беседу. Он даже не понял, в чем дело, и попросил прислать повестку. Вечером того же дня он встретил девушку, которая тоже есть на фото, и она сказала, что ее вызывали на беседу и составили протокол, а 21 сентября у нее будет суд. На следующий день ровно в 7 утра к нам пришла милиция. Я собиралась на работу, муж поехал с ними. Мне он сказал, что к себе на работу еще успеет. В 9 утра я позвонила его коллегам, которые сказали, что он так и не появлялся. А через час муж написал СМС: «Не волнуйся, меня забирают на «сутки».





Девушка растерялась, а вечером начала обзванивать отделения милиции. В итоге удалось узнать, что ее супруг находится в ИВС Минского района. Ей сказали, что мужчина пробудет там как минимум до суда, который состоится в понедельник. Пока ей неизвестна статья, по которой его обвиняют, а также основания для обвинения, так как в выходные подробности узнать не получится, а адвокат будет представлять интересы мужа уже на суде. Но девушка уверена, что дело связано с фотографией с чаепития во дворе.





Марина (имя изменено по просьбе героини) также была на чаепитии 10 сентября. В отношении девушки составили протокол, но в ее случае обошлось без задержания. В среду ей позвонили из милиции и заявили, что просят явиться на допрос по поводу «малинового чая с вареньем» — именно в такой формулировке. Марина говорит, что выражала свою гражданскую позицию, участвуя в мирных акциях, но до этого момента не имела проблем с законом. Однако сотрудники местной милиции уже видели ее на протестных мероприятиях и знали ее имя, так что им не составило труда опознать ее на фото.





На следующий день в отделении Марине показывали тот самый снимок, распечатанный на черно-белом принтере, и объяснили суть претензий. Милиционеры также сетовали именно на то, что фото попало в средства массовой информации.





— Спросила, за что составляют протокол. Сотрудники милиции сказали, что я присутствовала на несанкционированном массовом мероприятии. Я ответила, что присутствовала на чаепитии. Они же делали упор на то, что на снимке бело-красно-белый флаг, незарегистрированная символика, а это значит, что там было несанкционированное мероприятие. Причем на второй флаг со снимка, где по центру герб «Погоня», они готовы были закрыть глаза: я сказала, что этот герб является зарегистрированной историко-культурной ценностью, они с этим не спорили. А вот обычный БЧБ-флаг для них как красная тряпка для быка.





Марина подчеркивает, что чаепитие, которое назвали массовой акцией, было прежде всего собранием жителей района, где люди разбились по группкам и обсуждали совершенно разные темы: одни говорили о проблемах Ждановичей, погасших фонарях, разбитой остановке; другие беседовали о житейских делах и воспитании детей; некоторые — о возможностях отстаивания своих прав законными методами.





— Двоякая и обидная ситуация. Люди, которые, можно сказать, проходили мимо, не участвовали в «цепях солидарности», шествиях, может, пришли именно познакомиться, были задержаны ни за что. Пили чай, кто-то достал флаг, сфотографировались, а на них теперь составляют протоколы и будут выписываться, в лучшем случае, штрафы, а, может, дадут и сутки, — говорит девушка.





Суда у Марины пока не было. По ее словам, ей известно как минимум восемь человек, которых вызывали на допросы в милицию по поводу снимка и чаепития, но только одна девушка в итоге не подписывала никаких документов и ее допрос превратился в беседу — она пришла с адвокатом.





В последнее время белорусов все чаще вызывают в милицию для дачи пояснений по поводу их участия в акциях протеста. Основанием может стать фото в соцсетях или зафиксированный сигнал телефона в районе, где было скопление протестующих. Адвокат Дмитрий Лепретер рассказал TUT.BY, стоит ли идти на встречу по звонку и что может ожидать в РУВД.

