В пуще появились фиолетовые грибы

Грибы, окрашенные в необычно яркий цвет, появились в Беловежской пуще. Это паутинник фиолетовый или приболотник. Среди осеннего пейзажа такая диковинка видна издалека.





Названный гриб - представитель группы агариковых грибов, семейства паутинниковые, близкий родственник шампиньонов, сообщает сайт Нацпарка. Название получил из-за паутинистых волокон. Они образуют «покрывало», которое окутывает шляпку и ножку. По мере роста такая защита разрывается и исчезает. Если разломать гриб, то окажется, что он «фиалково-белый» и внутри.





Размер шляпки обычно достигает 8-15 сантиметров в диаметре, она чешуйчато-волокнистая. Ножка 6-10 сантиметров в длину, темно-фиолетовая. Паутинник произрастает преимущественно в лиственных лесах с наличием сосны. Специалисты отмечают, что найти его можно в августе-сентябре. "Сиреневый" гриб съедобен. Несмотря на это, собирать его в лесу не рекомендуется. Вид может попасть в Красную книгу, встречается редко.