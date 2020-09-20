+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

К резиденции Лукашенко в Минске стянута бронетехника, развернута полевая кухня

Сотрудники правоохранительных органов в Минске разворачивают полевую кухню неподалеку от городской резиденции Александра Лукашенко.

Как сообщают в воскресенье "Интерфаксу" очевидцы, меры безопасности вокруг Дворца независимости усилены. Все подъезды и подходы к нему перекрыты.

По периметру резиденции силовики развернули колючую проволоку, преграждая путь к нему по проезжей части и тротуару со стороны гостиницы "Виктория".

К резиденции продолжают стягиваться силовики. Они размещаются на парковке за гостиницей в непосредственной близости к резиденции. Там же разворачивается полевая кухня и зона отдыха для правоохранителей. Из нескольких грузовиков выгружаются контейнеры с едой.

Тем временем, со стороны улицы Саперов к резиденции стянута бронетехника - 10 БТР. Возле них дежурят десятки людей в камуфляже.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]