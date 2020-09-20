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С 21 сентября возобновляется авиасообщение между Беларусью и Россией

Авиарейсы будут доступны с 21 сентября, но всего раз в неделю.


Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. По итогам его заседания было решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со столицами тремя государств - Казахстана (Нур-Султан), Киргизии (Бишкек) и Беларуси (Минск). 
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