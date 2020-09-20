Внучки Лукашенко будут учиться в частной школе Минского района

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— Наверное, ни для кого уже не секрет, все три мои дочери учатся и будут учиться в школе, которая находится возле Дроздов — Минская международная гимназия. Младшая пошла в первый класс (в этом году), средняя и старшая тоже проходят там обучение, — рассказал глава Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко.





На минувшей неделе стало известно, что Анастасия и Дарья Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ. Также из Лицея БГУ забрал документы Николай Лукашенко, который в этом году выдержал большой конкурс и был зачислен на биологический профиль.