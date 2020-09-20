"Площадь Перемен", как жители прозвали свой двор, прославилась на всю страну прежде всего тем, что неизвестные в масках чуть ли не каждый день уничтожали этот мурал. А люди каждый раз его восстанавливали.

15 сентября во время одного из таких противостояний неизвестные в штатском и масках, которые в очередной раз собрались уничтожить изображение, задержали местного жителя Степана Латыпова. Он загородил собой мурал и требовал у неизвестных представиться и показать документы. Мужчину брутально задержали и унесли в микроавтобус без номерных знаков. В квартире Степана взломали дверь и провели обыск, изъяли флеш-карты, мобильные телефоны, ноутбуки, ключи от машины, банковские карты и наличные деньги.





Когда Степана, хромающего и с перевязанным ртом, выводили из подъезда, соседи кричали "Позор" и "Степа, мы с тобой".





Мужчину доставили в изолятор в переулке Окрестина. Его подозревают по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).





Последнюю неделю мурал на "площади Перемен" круглосуточно охраняли как минимум три милиционера, а во дворе стоял милицейский "бобик", рассказал белорусской службе Радио Свобода художник Андрей Дубинин, который живет рядом с легендарным двором. После задержания Степана милиция ушла со двора. Но жители соседних домов продолжают выходить по вечерам на "площадь Перемен" – уже в знак солидарности со Степаном.





18 сентября истекли 72 часа с момента задержания Латыпова, ему должно было быть предъявлено обвинение. Однако этого не произошло. Адвокат Степана Илья Перхальский не знает, где именно сейчас находится его подзащитный, так как связаться со следственными органами ему не удалось.





Кто такой Степан Латыпов

Степану Латыпову 40 лет. Он родился в Брестской области, учился в белорусской школе. Родители – биологи. Степан по профессии арборист, а также промышленный альпинист пятого разряда, рассказывает о нем белорусская служба Радио Свобода.





Арборист – очень редкая профессия для Беларуси, таких специалистов в стране около 50. В Европе арбористов называют "древними хирургами": их задача – не срубить дерево, а спасти его. Знания о деревьях Степану передали его родители-биологи, а также учебники.





Степан прошел профессиональную подготовку и сертификацию в Великобритании, имеет сертификат IRATA (для выполнения работ на высоте).