



При этом в министерстве считают, что общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. Таким образом, они утверждают, что задерживали каждого второго !!!





Впрочем, как у силового ведомства с математикой, каждый может убедиться сам, посмотрев видео хотя бы минского женского марша.





Напомним, что на сегодня анонсирован Марша справедливости. Милицейское ведомство, как водится, призывает граждан в нем не участвовать.







