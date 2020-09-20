Официально: в ходе субботних протестов в Беларуси задержано 430 человек, 385 из них отпущены
В ходе протестных акций 19 сентября в Беларуси задержано 430 человек (в том числе в Минске – 415), 385 из них отпущены, сообщает пресс-служба МВД.
При этом в министерстве считают, что общее количество участников 11 протестных акций не превысило 900 человек. Таким образом, они утверждают, что задерживали каждого второго !!!
Впрочем, как у силового ведомства с математикой, каждый может убедиться сам, посмотрев видео хотя бы минского женского марша.
Напомним, что на сегодня анонсирован Марша справедливости. Милицейское ведомство, как водится, призывает граждан в нем не участвовать.
"Белорусский партизан"
12:44 20/09/2020
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